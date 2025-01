O Ath. Bilbao empatou este domingo na receção ao Leganés e subiu provisoriamente ao terceiro lugar.

Num jogo sem qualquer golo, a equipa de Ernesto Valverde resgatou apenas um ponto, mas pode perder o lugar no pódio ao fim de poucas horas. O Barcelona, que tem menos um ponto, joga às 20h frente ao Valencia.

Relativamente à classificação, o Ath. Bilbao está em terceiro lugar, com 40 pontos. O Leganés posiciona-se em 16.º, com 23.

O Getafe foi a San Sebastián cilindrar a Real Sociedad por 3-0 e afastar-se da linha de água.

Uche (72m) e Carles Pérez (74m e 85m) marcaram os golos da partida.

Com este resultado, o Getafe subiu à 14.ª posição e encontra-se com 23 pontos. A Real Sociedad está em nono, com 28.

O Rayo Vallecano recebeu e venceu o Girona, por 2-1.

Bryan Gil abriu o marcador aos 58 minutos e colocou o Girona na frente. O angolano Randy Nteka bisou em três minutos (80m e 83m) e garantiu os três pontos.

O Rayo está em sétimo lugar, com 29 pontos. O Girona segue logo atrás e com menos um ponto.