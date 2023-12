O Athletic Bilbao colou-se esta noite ao Atlético de Madrid na classificação da La Liga, ao vencer na receção ao Las Palmas, por 1-0.

No San Mamés, Unai Gómez decidiu o encontro aos 90+4 minutos, já depois de Gorka Guruzeta ter desperdiçado um penálti para os bascos a acabar a primeira parte.

Com este resultado, o Athletic está no quinto lugar, com 35 pontos, os mesmos do Atleti, quarto. O Las Palmas é nono, com 25 pontos.

Por sua vez, o Villarreal recebeu e venceu o Celta de Vigo, por 3-2, também em jogo da 18.ª jornada do campeonato espanhol.

Alfonso Pedraza (13m), Mandi (40m) e Dani Parejo, de penálti (48m), marcaram para o submarino amarelo. Anastasios Douvikas (52m) e Jorgen Strand Larsen reduziram para o emblema de Vigo.

O Villarreal é 13.º classificado, com 19 pontos. O Celta de Vigo está no antepenúltimo lugar, com 13 pontos.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)