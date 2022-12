O Real Madrid assumiu esta noite, à condição, a liderança do campeonato espanhol, ao vencer por 2-0 em casa do Valladolid, em jogo da 15.ª jornada.

Um penálti convertido por Karim Benzema, ao minuto 83, abriu o caminho para o triunfo aos merengues. Instantes antes, Sergio León foi expulso, por protestos contra a decisão, e deixou a equipa da casa reduzida a dez unidades.

A um minuto dos 90, Benzema bisou e fechou as contas, após uma assistência de Camavinga.

Com este resultado, o Real Madrid é líder da La Liga, com mais um ponto do que o Barcelona, mas mais um jogo. O Valladolid é 15.º, com 17 pontos.