O Sevilha anunciou esta terça-feira que reatou as relações institucionais com os grandes rivais Betis.

José Carrasco, presidente do Sevilha, referiu aos meios do clube que irá estar presente no próximo dérbi já este domingo.

«Houve contato entre os dois presidentes e entendemos a necessidade de estabelecer um marco que deve reger o relacionamento entre as duas instituições e esse marco deve ser de comunicação fluida, relações honestas e para que os clássicos sejam disputados em campo, com ambas as instituições evitando qualquer conduta imprópria», referiu.

«Tanto o Real Betis como o Sevilha FC compreenderam a responsabilidade dos cargos que ocupamos, a responsabilidade de instituições tão importantes numa cidade dupla como Sevilha e a importância de ambos os clubes para esta cidade», indicou ainda José Carrasco.

De recordar, os dois clubes da cidade de Sevilha estavam de costa voltadas depois de Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona e Isaac Romero terem mostrado uma bandeira do Betis com o símbolo «cortado» para celebrar a vitória no último dérbi, em outubro de 2024, o que motivou queixa na Federação por parte do Betis.

Ora, esta queixa acabou por fazer com que os três atletas fossem suspensos e posteriormente motivou o corte de relações institucionais.

O Betis recebe o Sevilha este domingo às 20h, numa partida a contar para a 29.ª ronda do Campeonato espanhol.