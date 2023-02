O Cadiz recebeu e venceu o Girona por 2-0 esta sexta-feira em jogo antecipado da 21.ª jornada da liga espanhola.

Numa noite com vento forte, a equipa da casa adiantou-se no marcador cedo, logo aos 6 minutos, com um golo de Escalante, e dilatou a vantagem, ainda na primeira parte, ao minuto 35, com golo de Sergi Guardiola.

Uma vantagem que a equipa do sul de Espanha geriu, depois, no segundo tempo, somando três pontos que lhe permitem sair da incómoda zona de despromoção, chegando aos 22 pontos, apenas menos dois do que o Girona.