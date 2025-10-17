Os capitães das equipas espanholas de La Liga estão a considerar, com o apoio do Sindicato de Jogadores, não jogar nos segundos iniciais de cada partida, como já aconteceu esta sexta-feira, no início do Oviedo-Espanhol, como forma de protesto contra o chamado Plano Miami que prevê a realização de jogos do campeonato espanhol no estrangeiro.

Os jogadores dizem que não foram ouvidos sobre este projeto que vai arrancar com um duelo entre o Villarreal e o Barcelona em Miami, nos Estados Unidos, e queixam-se ainda de falta de «transparência» e de «diálogo» da parte da LaLiga.

Inicialmente, chegou-se a falar numa possível greve, da parte dos jogadores, mas depois chegou-se ao consenso de não se jogar apenas os primeiros 30 segundos de cada jogo da 9.ª jornada, embora no caso desta sexta-feira, em Oviedo, os jogadores não tenham parado apenas nos primeiros dez segundos.

O sindicato de jogadores espanhóis pediu ainda que fosse interrompida a venda de bilhetes para o Villarreal-Barcelona, o tal jogo marcado para Miami (20 de dezembro), até os capitães serem ouvidos pela Liga.

O protesto vai estender-se a todos os jogos da 9.ª jornada, com exceção dos jogos do Villarreal e do Barcelona, já incluídos no Plano Miami, apesar dos dois clubes terem manifestado solidariedade com o protesto.

«Face às muitas respostas negativas e às propostas quiméricas da LaLiga, o Sindicato de Jogadores Espanhóis reprova de forma rotunda um projeto que não conta com a aprovação dos protagonistas principais do nosso desporto e exige ao patronato a criação de uma mesa negocial em que seja compartilhada toda a informação e se analisem as características excecionais do projeto; e se responda às ´preocupações e necessidades dos futebolistas; e se garanta também a proteção dos seus direitos laborais», refere uma nota do sindicato.

As relações entre La Liga e o Sindicato de Jogadores estão no ponto mais tenso dos últimos anos, com divergências em relação ao calendário de jogos, à falta de descanso entre os jogos e, por último, em relação à falta de informação do denominado Plano Miami.

Em relação ao protesto desta sexta-feira, no início do jogo entre o Oviedo e o Espanhol, a Liga decidiu não transmitir os primeiros 25 segundos do jogo, de forma a não promover o protesto que, no entanto, deverá repetir-se nos jogos deste sábado.