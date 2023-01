O Celta de Vigo empatou em casa a um golo com o Villarreal, em jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga espanhola.

O Villarreal, que vinha de três vitórias seguidas (a última frente ao Real Madrid), inaugurou o marcador aos 15 minutos por Gerard Moreno.

A equipa de Carlos Carvalhal nunca baixou os braços num jogo no qual teve 13 (!) pontapés de canto e rematou mais de dezena e meia de vezes, obrigando o veterano Pepe Reina a sete defesas. A recompensa, ainda que curta face ao volume de jogo chegou aos 68 minutos, quando o recém-entrado Jorgen Larsen fez o 1-1 final.

Com este resultado, o Celta subiu ao 15.º posto com 17 pontos, mais dois do que o Cádiz, a primeira equipa abaixo da chamada linha de água. O Villarreal está, ainda que à condição, no 4.º posto com 28 pontos.