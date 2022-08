O Celta Vigo somou a primeira vitória na Liga Espanhola, à terceira jornada, depois de uma derrota e um empate. A formação galega foi vencer ao terreno do Girona, por 1-0, com um golo do inevitável Iago Aspas, aos 49 minutos.

Gonçalo Paciência começou a partida no banco e foi o ultimo jogador a ser lançado pelo treinador, entrando aos 77 minutos. O português ainda podia ter deixado a marca no jogo, mas domino mal a bola em boa posição e perdeu-se a jogada.

Franco Cervi e Marchesín foram titulares na formação do Celta Vigo, que pela primeira vez não sofreu golos e para já subiu ao oitavo lugar da Liga Espanhola, embora com um jogo a mais.