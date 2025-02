Já são conhecidas as meias-finais da Taça do Rei de Espanha. O sorteio realizou-se, esta quarta-feira, na Cidade do Futebol Las Rozas, e ditou os duelos entre Barcelona e Atlético Madrid e ainda Real Sociedad com o Real Madrid.

Com este emparelhamento, na final será possível um dérbi ou um clássico, isto se o Real Madrid vencer a sua eliminatória.

As meias-finais da prova jogam-se a duas mãos. O primeiro jogo decorre entre 25 e 27 de fevereiro, enquanto segunda mão está marcada entre 1 a 3 de abril.

A final da Taça do Rei de Espanha está agendada para o dia 26 de abril, no estádio La Cartuja, em Sevilha. O vencedor vai suceder ao Atletico Bilbao, que conquistou a prova na temporada transata.