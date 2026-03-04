O Rayo Vallecano recebeu e venceu o Oviedo por 3-0, numa partida a contar para a 23.ª jornada da Liga espanhola.

David Carmo (ex-FC Porto e Sp. Braga) foi titular na equipa visitante que sofreu o primeiro golo do encontro já perto do intervalo, por intermédio de Jorge de Futos (44m).

Na segunda parte o Rayo Vallecano fechou o resultado com mais dois golos. Primeiro, pela grande penalidade convertida por de Frutos (50m) e depois por Álvaro García (62m), numa jogada de insistência.

Com este triunfo, o Rayo Vallecano segue na 12.ª posição da classificação com 30 pontos, já o Oviedo continua a segurar a «lanterna vermelha», no 20.º lugar.

RELACIONADOS
Espanha: Baldé e Koundé desfalcam Barcelona
Espanha: Barcelona ainda sonhou, mas Atlético está na final da Taça
Espanha: jogo suspenso devido à morte de um adepto na bancada