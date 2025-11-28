Houve duelo entre os portugueses no jogo inaugural da 14.ª jornada da Liga espanhola. Na receção ao Elche, o Getafe venceu por 1-0. Do lado da equipa da casa, Domingos Duarte foi titular. Pela equipa forasteira, André Silva e Martim Neto alinharam também de início.

O golo da vitória surgiu já na segunda parte. Aos 56 minutos, Mauro Arambarri, médio uruguaio, fez o golo solitário que deixou os três pontos para a equipa da casa.

Já depois do golo sofrido, Martim Neto (61m) e André Silva (71m) foram substitutos no lado do Elche. Domingues Duarte, por sua vez, jogou o encontro todo pelo Getafe.

Com este triunfo (1-0), o Getafe sobe, à condição, ao sétimo posto com 20 pontos. O Elche, por sua vez, é nono com 16 pontos.

