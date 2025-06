A La Liga anunciou esta quinta-feira que Lamine Yamal foi eleito como o melhor jogador sub-23 da competição em 2024/25, o que significa que Fábio Silva não foi o escolhido.

A equipa azulgrana concluiu uma grande temporada, na qual o jovem espanhol de 17 anos se destacou com 35 jogos, nove golos e 13 assistências.

Ao longo da época, Lamine Yamal foi distinguido por duas vezes com o prémio de Melhor Jogador Sub-23 [em agosto e fevereiro], tornando-se, a par do português Fábio Silva [Las Palmas], o atleta com mais galardões nesta categoria. Além disso, foi ainda eleito Melhor Jogador do Mês em setembro.

Na votação final para Melhor Jogador Sub-23 da temporada, o internacional espanhol superou Fábio Silva, Diego López [Valencia] Jude Bellingham [Real Madrid], Arda Güler [Real Madrid], Pedri González [Barcelona] e Alberto Moleiro [Las Palmas], consolidando o seu lugar entre as maiores promessas do futebol espanhol.