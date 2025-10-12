O Saragoça anunciou, este domingo, que Gabi deixou de ser o treinador da equipa principal.

«Gabi e o Saragoça terminaram a sua relação contratual, após a derrota frente ao Almería, no último sábado», informou o Saragoça, em comunicado oficial.

Gabi, antigo jogador e capitão do At. Madrid, tinha assumido o cargo em março, com o objetivo de assegurar a permanência do clube na Segunda Liga espanhola, que conseguiu.

Agora, e ao fim de apenas sete meses no cargo, Gabi deixa o comando técnico do Saragoça, com o clube a ocupar o último lugar da Segunda Liga Espanhola, com apenas seis pontos, em nove jogos.

