Espanha: Gabi já não é o treinador do Saragoça
Antigo capitão do At. Madrid deixa o comando técnico do emblema espanhol ao fim de sete meses no cargo
O Saragoça anunciou, este domingo, que Gabi deixou de ser o treinador da equipa principal.
«Gabi e o Saragoça terminaram a sua relação contratual, após a derrota frente ao Almería, no último sábado», informou o Saragoça, em comunicado oficial.
Gabi, antigo jogador e capitão do At. Madrid, tinha assumido o cargo em março, com o objetivo de assegurar a permanência do clube na Segunda Liga espanhola, que conseguiu.
Agora, e ao fim de apenas sete meses no cargo, Gabi deixa o comando técnico do Saragoça, com o clube a ocupar o último lugar da Segunda Liga Espanhola, com apenas seis pontos, em nove jogos.
Gabi y el Real Zaragoza finalizan su relación contractual— Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 12, 2025
🤍 Gracias, Gabi. Gracias por tu valentía y tu desempeño fundamental durante la temporada pasada. Gracias por todo tu trabajo, tu pasión y tu dedicación
Te deseamos lo mejor
Esta siempre será tu casa