O Getafe e o Betis empataram sem golos em Madrid no jogo de encerramento da 34.ª jornada da Liga espanhola.

Do lado do Getafe o único português do plantel, Florentino Luís, só foi a jogo aos 89 minutos, enquanto na equipa de Sevilha Rui Silva foi o único jogador luso a constar da ficha de jogo e ficou no banco.

Com este resultado, o Getafe passa a somar 36 pontos e está cinco pontos acima da zona de despromoção. Já o Betis segue no 5.º lugar a três pontos do Atlético Madrid, que segue no 4.º e último posto de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões.