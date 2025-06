O Mirandés está cada vez mais perto de uma presença histórica no principal escalão do futebol espanhol. O clube da região de Burgos recebeu e goleou o Racing Santander por 4-1 na segunda mão das «meias» do play-off de acesso à La Liga e venceu a eliminatória por 7-4.

Mirandés e Racing Santander voltaram a encontrar-se esta quinta-feira depois do empate a três golos na primeira mão e foi a equipa da casa que entrou melhor. Logo aos sete minutos, Izeta fez o primeiro do encontro, no entanto, Maguette [12m] igualou o encontro pouco depois.

No segundo tempo, a formação de Miranda de Ebro precisou de apenas sete minutos para fechar a eliminatória. Dois autogolos de Ezkieta [63m] e Castro [66m] e ainda o bis de Izeta [70m] tornaram a noite do Racing Santader num pesadelo.

Depois de na última temporada ter ficado no primeiro lugar acima da linha de água na segunda liga espanhola, com este triunfo, o Mirandés tem a oportunidade de fazer história e vai jogar a final do play-off frente ao Oviedo que eliminou esta quarta-feira o Almeria.