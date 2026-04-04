Espanha: Gonçalo Guedes titular no triunfo da Real Sociedad
Internacional português enviou uma bola à trave no triunfo por 2-0
A Real Sociedad recebeu e venceu este sábado o Levante de Luís Castro por 2-0, numa partida a contar para a 30.ª ronda do campeonato espanhol.
Gonçalo Guedes foi titular na formação basca que foi para o intervalo a vencer por 1-0, com um golo de Jon Martín (30m) após passe de Carlos Soler.
No segundo tempo, Guedes foi à procura do golo e esteve perto depois de um remate que passou muito perto da trave da baliza do Levante.
Não marcou o internacional português, marcou Pablo Marín (83m) já dentro dos dez minutos finais. Em cima dos 90, os bascos voltaram a marcar, por Orri Oskarsson, mas o lance acabou anulado por posição irregular do avançado.
Com este triunfo, a Real Sociedad encontra-se no sexto lugar com 41 pontos, já o Levante segue em 19.º, na zona de despromoção.