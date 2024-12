O Comité de Disciplina da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou esta quarta-feira que Hansi Flick, treinador do Barcelona, foi suspenso por dois jogos no seguimento do cartão vermelho visto na partida frente ao Bétis.

O caso remonta a um lance de grande penalidade que envolveu Frenkie de Jong e Vítor Roque, que não tinha sido assinalado inicialmente mas o VAR chamou à atenção o árbitro da partida e o Bétis acabou por empatar o jogo.

Quem não concordou com esta decisão foi o treinador alemão que, segundo o relatório do árbitro, «saiu da área técnica a gritar e a gesticular, protestando contra uma das minhas decisões». Esta ação valeu-lhe o cartão vermelho e soube-se agora que Flick não voltará a sentar-se no banco blaugrana até ao final do ano, dado que foi suspenso por duas partidas.