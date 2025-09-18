A Comissão para a Anti-Violência espanhola propôs aplicar uma multa de 4 mil euros e proibir por doze meses o acesso a recintos desportivos a um adepto do Oviedo acusado de dirigir insultos racistas contra os jogadores do Real Madrid, Kylian Mbappé e Vinicius Júnior, no dia 24 de agosto, em jogo da segunda jornada da liga espanhola.

Segundo o relatório da Comissão, o episódio ocorreu aos 37 minutos do encontro entre as duas equipas, quando as câmaras filmaram um homem, situado no sector norte do estádio Carlos Tartiere, a fazer gestos imitando um macaco.

O indivíduo, posteriormente identificado pela polícia espanhola como membro dos Ultras do clube asturiano, foi detido a 6 de setembro. O caso está agora sob investigação do Tribunal de Instrução número um de Oviedo, que vai apurar se houve crime.

A constante entoação de insultos racistas durante os jogos de futebol em Espanha tem sido um grande problema nos últimos tempos, com jogadores como Lamine Yamal e Raphinha, ambos do Barcelona, a já terem sido alvos de insultos, além de Vinicius Júnior e Mbappé.