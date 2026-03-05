Espanha
Há 44 min
Espanha: jornada com equipamentos históricos e com «El Clásico» em equação
Jornada 35 vai ficar marcada pelo Barcelona-Real Madrid e poderá contar com viagem ao passado
SS
SS
De forma a recordar equipamentos que marcaram a história dos clubes espanhóis – e promover a sua venda – a La Liga vai avançar para uma jornada “retro”, carregada de nostalgia. Ainda com data por definir, a 35.ª jornada afigura-se como aliciante, sobretudo pelo Barcelona-Real Madrid, além do Athletic Bilbao-Valência e do Atlético de Madrid-Celta de Vigo.
De acordo com a imprensa internacional, os clubes vão escolher o equipamento a usar a partir de 19 de março e a transmissão televisiva também vai adotar um grafismo nostálgico. O anúncio da data para a iniciativa deverá acontecer na próxima semana.
