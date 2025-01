O Barcelona recebeu e venceu, este sábado, o Badalona por 6-0, com a portuguesa Kika Nazareth a escrever o nome na lista de marcadores.

A disputar a 14.ª jornada do campeonato espanhol feminino, a equipa catalã entrou melhor e ao intervalo já vencia por três: Vicky López (10m), Aitana Bonmatí (24m), Ewa Pajor (38m).

Na segunda parte, Fridolina Rolfö (56m) e Salma Paralluelo (77m) aumentaram a vantagem.

Aos 87 minutos, a internacional portuguesa Kika Nazareth, que foi titular, aumentou a vantagem para 6-0.

Com este resultado, o Barcelona mantém a liderança do campeonato, com 45 pontos. O Badalona está em nono, com 19.