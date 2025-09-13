Apreensão no Barcelona com a ausência de Lamine Yamal no treino deste sábado, na véspera do jogo com o Valencia, ao que tudo indica, por problemas físicos.

O treinador Hansi Flick irá explicar a ausência do jovem avançado, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, marcada para o meio-dia (13h00 locais), mas Yamal já tinha tido problemas, na região lombar, quando esteve ao serviço da seleção.

Em sentido contrário, Frenkie de Jong, que tinha sido dispensado da seleção dos Países Baixos, devido a uma lesão muscular, trabalhou este sábado, aparentemente sem limitações físicas e poderá ser opção para a receção ao Valencia.

Duas situações para Hansi Flick gerir, uma vez que o Barça, depois do jogo de domingo, estreia-se na fase liga da Champions na próxima quinta-feira, com uma visita a St. James Park para defrontar o Newcastle.