O Las Palmas empatou esta segunda-feira no terreno do Celta Vigo, por 1-1, num jogo em que Fábio Silva marcou, mas viu o golo anulado por fora de jogo do colega.

A equipa da casa abriu aos 45+2 minutos , através de Alfon González, assistido por Iglesias.

O golo do empate surgiu já na segunda parte, aos 48 minutos, com Alberto Moleiro a aparecer bem na fotografia.

Fábio Silva ainda colocou a bola no fundo das redes, festejou e o Celta estava pronto para seguir com o jogo. Porém, o árbitro recebeu indicações do VAR e o tento acabou por ser anulado. McBurnie, colega do português e que assistiu para o 1-1, estava em posição irregular e, apesar de não ter tocado na bola, interferiu a ação do defesa adversário.

Dário Essugo foi lançado ao intervalo, mas não evitou o empate. Jasper Cillessen, guarda-redes do Las Palmas e ex-Barcelona, saiu lesionado aos 27 minutos.

Com este resultado, o Las Palmas está em 19.º, zona de despromoção, com 26 pontos. o Celta Vigo está em oitavo, com 40.