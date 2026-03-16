Espanha: Levante de Luís Castro deixa escapar vitória ao minuto 90+4
Rayo Vallecano, reduzido a dez, nunca desistiu e acabou recompensado
Rayo Vallecano, reduzido a dez, nunca desistiu e acabou recompensado
Balde de água fria para o Levante de Luís Castro que esteve a vencer no campo do Rayo Vallecano até ao minuto 90+4, mas viu o adversário, reduzido a dez, a empatar o jogo 1-1 no último suspiro do jogo que encerrou a 28.ª jornada da liga espanhola.
A equipa Luís Castro entrou no jogo a marcar o ritmo, impondo uma intensidade bem mais forte do que a equipa da casa até chegar ao golo, aos 41 minutos. Um cruzamento largo de Losada da direita para Espi entrar de rompante junto ao segundo poste e marcar de cabeça.
Logo a abrir a segunda parte, Nobel Mendy viu um segundo cartão amarelo e deixou o Rayo reduzido a dez, mas foi a partir daí que a equipa de Luís Castro sentiu mais dificuldades no jogo.
Mesmo reduzido a dez, o Rayo nunca baixou os braços, pelo contrário, obrigou o adversário a recuar a toda a linha. Quando parecia que o Levante ia regressar a casa com três preciosos pontos, a equipa da casa chegou ao empate, com o lateral Pathe Ciss a receber uma bola no peito e a fuzilar Ryan.
Com este resultado, o Rayo segue no 13.º lugar, com 32 pontos, enquanto o Levante continua abaixo da linha de água, com apenas 23.