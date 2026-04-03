Espanha: Militão regressa à convocatória do Real Madrid após longa ausência
Ex-FC Porto pode somar minutos frente ao Maiorca e é visto como «diferencial» para o final da época
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Éder Militão está de volta às convocatórias do Real Madrid, quase quatro meses depois da última presença, marcando assim o regresso após um longo período de ausência por lesão.
O internacional brasileiro integra a lista para o jogo frente ao Maiorca, ainda que não deva ser titular, estando previsto que possa somar alguns minutos.
O regresso de Militão foi confirmado por Álvaro Arbeloa, que não escondeu a satisfação por voltar a contar com o central.
«Vai voltar e estará disponível. Em forma, é provavelmente o melhor central do mundo. É um jogador sensacional, pelo físico, inteligência e liderança. Vai ajudar muito nesta fase final», disse em conferência de imprensa.
De recordar, Militão tinha sofrido uma rutura no músculo bíceps femoral da coxa esquerda em dezembro de 2025.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 3, 2026
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