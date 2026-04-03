Éder Militão está de volta às convocatórias do Real Madrid, quase quatro meses depois da última presença, marcando assim o regresso após um longo período de ausência por lesão.

O internacional brasileiro integra a lista para o jogo frente ao Maiorca, ainda que não deva ser titular, estando previsto que possa somar alguns minutos.

O regresso de Militão foi confirmado por Álvaro Arbeloa, que não escondeu a satisfação por voltar a contar com o central.

«Vai voltar e estará disponível. Em forma, é provavelmente o melhor central do mundo. É um jogador sensacional, pelo físico, inteligência e liderança. Vai ajudar muito nesta fase final», disse em conferência de imprensa.

De recordar, Militão tinha sofrido uma rutura no músculo bíceps femoral da coxa esquerda em dezembro de 2025.