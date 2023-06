O relatório policial sobre o acidente que provocou graves lesões ao guarda-redes Sergio Rico, a que a Cadena SER teve agora acesso, revela que não houve testemunhas sobre o que realmente aconteceu ao jogador do Paris Saint-Germain que, apesar de continuar internado nos cuidados intensivos, tem vindo a apresentar melhorias.

As primeiras informações sobre o acidente davam conta de uma queda de cavalo, mas o documento, que agora veio a público, revela que não é possível constatar que, de facto, Sergio Rico estava efetivamente montado no cavalo no momento do acidente de 28 de maio.

O relatório de 64 páginas dá apenas conta que o jogador foi atingido com violência na cabeça pelo uma pata do cavalo, mas as testemunhas no local deram apenas conta das consequências do acidente, depois de terem encontrado Sergio Rico já no solo e aturdido.

Sergio Rico, por seu lado, devido ao estado delicado de saúde, ainda sedado, não tem memória do acidente de há um mês.