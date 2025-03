Continuam as homenagens a Carles Miñarro, médico da equipa principal do Barcelona que faleceu subitamente este sábado antes do duelo entre os blaugrana e o Osasuna.

Esta segunda-feira às 11h de Lisboa, o presidente Joan Laporta e os vice-presidentes Rafa Yuste e Elena Fort em conjunto com muitos trabalhadores do clube catalão estiveram na entrada do centro de treinos onde cumpriram um minuto de silêncio em honra de Miñarro, deu a conhecer o Barcelona numa nota no site.

Em simultâneo, junto do centro médico dos blaugrana também se reuniram para fazer memória do médico da equipa principal do Barcelona.

El FC Barcelona guarda un minuto de silencio en recuerdo de Carles Miñarro



Já no passado domingo, o plantel comandado por Hansi Flick tinha feito um minuto de silêncio antes da sessão de treino.

De recordar, o Barcelona recebe o Benfica esta terça-feira, às 17h45, na segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões.