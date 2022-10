O At. Madrid venceu (1-0) este sábado o At. Bilbao, no País Basco, num jogo em que João Félix jogou apenas oito minutos.

O português começou a partida no banco, iniciou o período de aquecimento logo após o intervalo, no regresso dos balneários, mas só entrou em campo aos 82 minutos: Simeone preferiu lançar primeiro Correa, para o lugar de Morata, e só mais tarde lançou Félix.

O internacional luso viu por isso de fora o golo que fez a partida: aos 47 minutos, Morata fugiu pela direita, cruzou para Griezmann e o francês atirou para golo.

Curiosamente, logo aos 10 minutos, Morata já tinha também marcado, mas o golo foi anulado após consultar ao VAR, por falta do avançado espanhol sobre um adversário.

O jogo ficou ainda marcado por um momento difícil para o At. Madrid: a meia hora do fim, Jan Oblak caiu mal e lesionou-se no banco. Simeone atirou as mãos à cabeça e lançou em campo o suplente Grbic, que ainda foi decisivo ao fazer um enorme defesa nos descontos.

Com este resultado, o At. Madrid somou a sexta vitória em nove jogos, ultrapassou precisamente o At. Bilbao e subiu ao terceiro lugar.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)