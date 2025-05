O Osasuna foi ao Benito Villamarín impor um empate ao Betis (1-1), este domingo, em jogo da 35.ª jornada da liga espanhola. Um empate que deixa a equipa de Sevilha a três pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, enquanto o Osasuna fica a apenas dois pontos da Liga Conferência.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Betis, com William Carvalho entre os titulares, adiantou-se no marcador aos 64 minutos, com Cucho Hernandez a marcar com assistência de Isco.

No entanto, o sensacional Osasuna empatou o jogo, ao minuto 75, com Ororz a cruzar da direita e Budimir a surgir destacado junto ao segundo poste para marcar.

Com este empate, o Betis segue no sexto lugar, a três pontos do Villarreal que ocupa o último lugar que dá acesso à Champions, enquanto o Osasuna segue no décimo lugar, a apenas dois pontos do Rayo Vallecano que ocupa o oitavo lugar que dá acesso à Liga Conferência da próxima época.

