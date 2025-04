O Osasuna venceu este domingo o Valladolid por 2-3 numa partida a contar para a 32.ª jornada da Liga espanhola.

Os visitantes começaram melhor e ao intervalo já venciam por 2-0 com os golos de Budimir [9m] e Ruben Garcia [34m].

No segundo tempo, Moro [49m] reduziu para a Valladolid mas aos 60 minutos, Budimir biscou por intermédio de uma grande penalidade.

Sylla [66m] também de grande penalidade voltou a diminuir a desvantagem mas o Valladolid já não foi a tempo de evitar a derrota.

Com este resultado, o Osasuna está no 10.º lugar com 41 pontos conquistados e ainda acredita que pode chegar aos «lugares europeus», já o Valladolid está cada vez mais perto da despromoção, no último lugar da classificação com 16 pontos.

Veja aqui o resumo do encontro: