O Oviedo, com David Carmo no eixo defensivo, esteve muito perto de somar uma vitória de prestígio frente ao Betis, mas acabou por ceder um empate (1-1) no encontro da 19.ª jornada da Liga espanhola.

A formação das Astúrias adiantou-se aos 64 minutos, num lance de grande inspiração individual de Ilyas Chaira, que passou por vários adversários antes de desferir um remate de fora da área, colocado junto ao canto inferior esquerdo, sem hipóteses para Álvaro Valles.

O Betis, mais pressionante na fase final, chegou à igualdade aos 83 minutos: Antony cruzou da direita e Giovani Lo Celso, bem posicionado ao segundo poste, dominou e finalizou junto ao poste esquerdo, resgatando um ponto para os andaluzes.

Com este resultado, o Oviedo continua no último lugar da classificação, com 13 pontos, enquanto o Betis mantém-se no sexto posto, agora com 29, numa luta cerrada pelos lugares europeus.