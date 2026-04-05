O Oviedo recebeu e venceu este domingo o Sevilha por 1-0, numa partida a contar para a 30.ª jornada da liga espanhola.

David Carmo falhou o jogo por lesão, já Fábio Cardoso não saiu do banco dos visitantes. Foi da área técnica que o central português viu o único golo do encontro. Aos 32 minutos, Federico Vinas faturou um tento que bastou para conquistar os três pontos importantíssimos na fuga à despromoção.

Mesmo assim, o Oviedo é o lanterna vermelha, com 24 pontos, agora a sete dos andaluzes que são a primeira equipa acima da linha de água.