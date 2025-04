O troféu da Taça do Rei foi esta quarta-feira transportada por dois «ilustres» dos dois clubes que vão disputar a final da competição este ano: Pepe, ex-Real Madrid e Julio Salinas, ex-Barcelona.

Os dois antigos jogadores, que venceram duas e três Taças do Rei, respetivamente, levaram a taça até à estação de Santa Justa, em Sevilha, a cidade que vai acolher a final da competição.

O troféu foi levado num comboio de alta velocidade e na quinta-feira irá navegar pelo Rio Guadalquivir até chegar ao Palácio de San Telmo, onde o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol [RFEF],, Rafael Louzán e ainda o presidente do Governo Regional da Andaluzia, Juan Manuel Moreno Bonilla.

De recordar, o Barcelona vai defrontar o Real Madrid no próximo sábado às 21h, no Estádio de La Cartuja, e terá acompanhamento ao minuto, aqui no Maisfutebol.