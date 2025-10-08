Rafa Mir, atualmente jogador do Elche, foi acusado de agressão sexual com «recurso a violência» por factos ocorridos a um de setembro de 2024, em sua casa, enquanto era ainda jogador do Valencia. O avançado foi detido, ouvido por uma juíza e acabou por sair em liberdade, sob caução e medidas cautelares, uma vez que nenhuma das partes pediu a prisão provisória.

O avançado de 28 anos terá de regressar a tribunal já na próxima segunda-feira para depor, uma vez que a juíza encarregue deste caso, considera que «há indícios, e não meras suspeitas, de dois episódios de agressão sexual com uso de violência por parte de Rafa Mir contra a denunciante de 21 anos. O primeiro na piscina e o segundo numa casa de banho. Em ambos os casos, ele manteve relações sexuais, inserindo os dedos nela sem o consentimento, apesar de a vítima ter pedido para ele parar», lê-se no processo de instrução.

Entre as medidas cautelares, está a apreensão do passaporte de Rafa Mir e uma ordem de restrição, exigindo que o jogador mantenha uma distância de 500 metros da denunciante e também de outra mulher que estava na casa onde o incidente ocorreu.