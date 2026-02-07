A liga espanhola anunciou, a pouco mais de quatro horas do apito inicial, que o jogo do Rayo Vallecano frente ao Real Oviedo vai ser adiado, uma vez que o relvado «não oferece as condições necessárias para a realização do jogo em segurança», refere um comunicado.

O jogo estava marcado para este sábado às 13:00 horas de Lisboa.

«É importante mencionar que o Rayo Vallecano fez esforços importantes durante esta semana com o objetivo de que a partida pudesse ser disputada normalmente», pode ler-se no comunicado.

A origem dos constrangimentos está relacionada com as condições meteorológicas e com a chuva intensa dos últimos dias, que têm afetado Portugal e Espanha.

Atualmente, recorde-se, o Rayo Vallecano ocupa o 18.º lugar com 22 pontos. Já o Real Oviedo, de David Carmo, permanece em último lugar com apenas 16 pontos.