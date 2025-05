O Barcelona esteve perto de ser campeão espanhol já nesta quarta-feira, mas o Real Madrid operou uma reviravolta aos 90+5 minutos e adiou a festa do título (pelo menos por um dia).

A equipa de Carlo Ancelotti venceu o Maiorca em casa, por 2-1, num jogo em que Jacobo Ramon vestiu a capa de herói já para lá dos 90.

A precisar de vencer para negar (para já) o título ao Barcelona, o Real Madrid entrou a perder depois de Valjent abrir o marcador logo aos 11 minutos de jogo.

Kylian Mbappé respondeu e aos 68 minutos tirou vários adversários da frente e empatou a partida, assistido por Luka Modric.

O relógio não parou e o título do Barcelona parecia cada vez mais perto, com os culés a começaram a festa no sofá. Porém, o jovem Jacobo Ramon apareceu na área e aos 90+5 minutos fez o 2-1, garantindo os três pontos aos merengues.

O português Samu Costa foi titular e totalista no lado do Maiorca. No lado do Real Madrid, as lesões obrigaram Ancelloti a fazer alterações e a apostar em jovens da La Fábrica.

Com esta vitória, o Real Madrid soma 78 pontos, menos quatro que o líder Barcelona, que joga esta quinta-feira em casa do Espanhol.

Ora, tendo o Real apenas dois jogos por disputar, o Barcelona (tem três) precisa de vencer para garantir já a conquista da 28.ª La Liga.

