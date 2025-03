O Real Madrid venceu este domingo o Rayo Vallecano por 2-1 numa partida a contar para a 27.ª ronda do campeonato espanhol.

Os merengues queriam aproveitar o deslize do At. Madrid e entraram com tudo na partida. Em quatro minutos construíram uma vantagem de dois golos.

Primeiro Mbappé [30m] regressou aos golos depois de uma arrancada na ala direita, rematou cruzado para o fundo das redes defendidas por Batalla.

Logo de seguida, Vinícius Jr. [34m] com um grande slalom voltou a enganar o guarda-redes do Rayo Vallecano e dilatou a vantagem do Real Madrid.

Ainda antes do intervalo, aos 45m+1, Pedro Díaz fez o golo da partida. Remate em arco ainda a ressaltar na trave de Lunin e a reduzir para o Rayo Vallecano.

O resultado manteve-se até ao final do encontro e o triunfo do Real Madrid permite concretizar o assalto ao segundo lugar, ultrapassando os rivais de Madrid, Atlético, e colam-se ao Barcelona no topo da classificação, sendo que os blaugrana tiveram o seu encontro adiado frente ao Osasuna por causa da morte de um elemento da equipa técnica.