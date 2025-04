O Espanhol de Barcelona goleou esta sexta-feira o Rayo Vallecano por 0-4 numa partida a contar para a 30.ª jornada da Liga espanhola.

Ao intervalo, a equipa visitante já vencia por dois golos de diferença devido aos tentos de Cabrera [12m] e de Roberto Fernández [16m], avançado que está emprestado pelo Sp. Braga aos catalães.

Na segunda parte, Puado [72m] dilatou o marcador por intermédio de uma grande penalidade e Milla [90m] já perto do final do encontro fechou o resultado da partida.

Com esta vitória, o Espanhol ultrapassou o Valência e está no 15.º lugar com 32 pontos conquistados, já o Rayo Vallecano encontra-se no oitavo posto com 40 pontos.

