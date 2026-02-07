O duelo entre o Sevilha e o Girona, que estava marcado para as 17h30 deste sábado, foi suspenso pela liga espanhola, a pedido do clube andaluz, mas só depois de muita polémica. É o segundo jogo da 23.ª jornada da liga espanhola a ser adiado, já depois do Rayo Vallecano-Oviedo, mas por motivos diferentes.

A região da Andaluzia está sobre aviso laranja devido à persistente chuva que está a inundar toda a região e, nesse sentido, o clube entendeu que seria um «risco desnecessário» impor a deslocação dos adeptos nestas condições até ao Estádio Sánchez-Pizjuán.

O Sevilha fez um pedido à Liga que, por sua vez, passou a bola à subdelegação do Governo que também não assumiu a responsabilidade, passando a batata quente para a Junta da Andaluzia.

Sem ninguém assumir a responsabilidade, o Sevilha manifestou-se indignado, até porque o jogo entre o Rayo e o Oviedo tinha sido adiado devido à falta de condições do relvado, enquanto em Sevilha estava em causa jogar sob o alerta de um aviso laranja.

A Câmara de Sevilha acabou por envolver-se na polémica, exigindo também o adiamento do jogo e Liga acabou, finalmente, por ceder, adiando a partida para uma data ainda a divulgar.