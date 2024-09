O Athletic Bilbao desperdiçou a oportunidade de chegar ao pódio da liga espanhola ao não ir além de um empate, no renovado Estádio San Mamés, na receção ao Sevilha (1-1), em jogo da 8.ª jornada da liga espanhola, o mesmo resultado que o Celta impôs ao Girona (1-1), também este domingo, nos Balaidos.

Começamos pelo San Mamés, onde a equipas basca esteve em vantagem até ao minuto 93, depois de Jauregizar abrir o marcador ao minuto 36. A expulsão de Agirrezabala, com vermelho direto, aos 82 minutos, acabou por condicionar a equipa da casa e o Sevilha chegou ao empate, já em tempo de compensação, graças a um autogolo de Padilla.

Com este empate, o Athletic segue no quarto lugar, agora a um ponto do Atlético Madrid que, ainda este domingo, recebe o vizinho Real Madrid no El Classico.

Entretanto, em Vigo, aconteceu o contrário, foi o Girona que marcou primeiro, aos 38 minutos, por Herrera, com assistência de Daley Blind que acabou por sair lesionado, mas os galegos chegaram ao empate, já aos 81 minutos, com mais um golo de Iago Aspas.

Neste caso, o Celta segue no nono lugar, com 10 pontos, mais um do que o Girona, que é 12.º.

Confira a classificação da liga espanhola