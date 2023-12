O Valência foi a Vallecas arrancar uma preciosa vitória sobre o Rayo Vallecano (1-0) no jogo de abertura da 18.ª jornada da liga espanhola. Thierry Correia foi titular na equipa visitante e foi expulso no período de compensação.

A equipa da casa, com Bebé no banco (entrou aos 69 minutos), entrou melhor no jogo e até teve possibilidades para chegar ao intervalo em vantagem, mas Isi Palazon e Florian Lejeune não conseguiram bater o inspirado Mamardashvili.

O Valência foi crescendo no jogo e acabou por chegar ao golo ao minuto 61, com Sergio Canós, que já tinha tido uma oportunidade soberana, a bater Dimitrievski com um remate cruzado.

O Rayo Vallecano ainda lançou Bebé e Radamel Falcao para a frente de ataque e encostou o Valencia junto à sua área, mas não conseguiu chegar ao empate. Já depois dos noventa minutos, Thierry Correia, na sequência de uma falta sobre Álvaro Garcia, acabou por receber ordem de expulsão, num lance apontado pelo VAR.

Com esta vitória, o Valencia descola do Rayo Vallecano e sobe até ao 10.º lugar da liga espanhola.

