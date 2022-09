O Valencia goleou este domingo o Getafe por 5-1, num jogo em que teve uma entrada demolidora: nos primeiros dezasseis minutos, a formação de Gattuso marcou por três vezes.

Com o português Thierry Correia no onze, o Valencia abriu a goleada aos sete minutos, por Lato, antes de Samuel Lino se estrear a marcar: o ex-Gil Vicente, que também foi titular, marcou aos 14 minutos.

Aos 16 minutos começou a noite infeliz de David Soria, que ficou marcado em dois golos adversários: primeiro despejou mal com os pés e Samu Castillejo marcou, depois permitiu que Nico González fizesse o quarto golo numa finalização de cabeça à qual respondeu mal. O Valencia só parou de marcar aos 68 minutos, quando Hugo Duro fez o 5-0.

Perante tudo isto, o Getafe, que teve Domingos Duarte no onze, só conseguiu responder aos 78 minutos com um golo de Gaston Alvarez. O que deixou o Getafe em penúltimo lugar, com apenas um ponto e ainda sem vitórias ao fim de quatro jogos. Já o Valencia somou o segundo triunfo e subiu ao décimo posto.