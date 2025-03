O Valência venceu este sábado o lanterna vermelha Valladolid por 2-1 numa partida a contar para a 27.ª ronda do campeonato espanhol.

Com André Almeida [ex-V. Guimarães] a titular nos «morcegos», o Valência abriu o marcador logo à passagem do minuto sete por intermédio de Lopez.

Ainda antes do intervalo o Valladolid reagiu. Perda de bola em zona proibida da defesa valenciana e Latasa [40m] igualou o encontro.

No segundo tempo, Sadiq [58m] voltou a devolver a vantagem ao Valência e confirmou o triunfo na partida.

Com este resultado, o Valência está no 16.º lugar da classificação com 27 pontos conquistados, já o Valladolid continua na última posição com 16.

