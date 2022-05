O Valência despediu-se este sábado da melhor maneira do campeonato espanhol, ao vencer na receção ao Celta de Vigo, por 2-0.

Com Thierry Correia no onze titular, o clube che adiantou-se no marcador aos 28 minutos, por Max Gómez. Na etapa complementar, pouco antes de Gonçalo Guedes entrar em campo, um autogolo de Nestor Araújo fez o 2-0 final, precisamente à hora de jogo.

Desta forma, o Valência assume à condição a nona posição da La Liga, com mais um ponto do que o Osasuna. O Celta de Vigo termina na 11.ª posição.