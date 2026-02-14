O Villarreal perdeu fora (2-1) frente ao Getafe e falhou a subida ao terceiro lugar da Liga espanhola. Com Renato Veiga a titular, a equipa visitante foi surpreendida pela formação de Madrid.

Do lado do Getafe, o português Domingos Duarte foi titular. A equipa da casa abriu as contas através de uma grande penalidade cobrada por Mauro Arambarri (41m). No segundo tempo foi a vez de Martin Satriano dilatar a vantagem para a equipa da capital (53m). Para o Villarreal, Georges Mikautadze, ex-Lyon, ainda reduziu (76m).

Com este triunfo (2-1), o Getafe é agora décimo com 29 pontos. O Villareal, por sua vez, mantém-se na quarta posição com 45 pontos – os mesmos que o terceiro, Atlético de Madrid.

No outro jogo da tarde, o Espanhol empatou em casa com o Celta de Vigo (2-2). Ferran Jutgla fez o primeiro do encontro para o Celta de Vigo (38m). No segundo tempo, o Espanhol deu a reviravolta no marcador com os golos de Kike Garcia (66m) e Tyrhys Dolan (86m).

Já em tempo de compensação, Borja Inglesias garantiu o empate para o Celta de Vigo (90+3m). Com este resultado (2-2), o Espanhol é sexto com 35 pontos. O Celta está logo atrás, em sétimo, com 34 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Liga espanhola.