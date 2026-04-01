O estádio do Espanhol de Barcelona foi casa da receção da seleção espanhola ao Egito, jogo desta terça-feira que tem gerado polémicas devido aos insultos anti-islâmicos vindos de um grupo de adeptos espanhóis.

O emblema catalão emitiu um comunicado oficial a repudiar esse tipo de comportamentos e a reforçar que, enquanto instituição, não se revê nos atos praticados.

«O RCD Espanyol condena veementemente o comportamento racista registado durante o amigável entre a seleção espanhola e o Egito, organizado pela Federação Real Espanhola de Futebol (RFEF) e disputado na última terça-feira à noite no Estádio RCDE. Esses atos são absolutamente repreensíveis e inaceitáveis. Não representam os valores do desporto e devem ser condenados e firmemente erradicados de qualquer local desportivo», assinalou o clube espanhol.

«Deve lembrar-se que a partida, organizada pela RFEF, reuniu adeptos da seleção espanhola de origens geográficas e futebolísticas muito diversas. Por isso, é profundamente injusto, excessivo e desproporcional atribuir esses comportamentos aos adeptos do RCDE Espanyol. O clube não aceita que a sua reputação seja questionada pelas ações isoladas de um pequeno grupo de pessoas que não representam nem a entidade nem a diversidade da sua massa adepta», acrescenta comunicado.