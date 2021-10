Elche e Espanhol empataram este sábado 2-2 em jogo da 10.ª jornada da liga espanhola. Um jogo emocionante, com a equipa da casa a adiantar-se no marcador na primeira parte, mas com os visitantes a virarem o resultado no início da segunda, antes do empate final.

Um jogo num relvado novo do Estádio Martínez Valero e com a equipa da casa a abrir o marcador, aos 23 minutos, por Lucas Boyé, já depois de um golo anulado a Fidel por um fora de jogo milimétrico.

A equipa de Alicante chegou em vantagem ao intervalo, mas os catalães viraram o resultado em apenas dois minutos: Morlanes empatou, com assistência de Raul de Tomás, antes do próprio antigo avançado do Benfica também marcar, com assistência de Pedrosa.

O Espanhol parecia lançado para uma goleada, uma vez que teve novas oportunidades para marcar, com destaque para um remate de Cabrera à trave, mas foi o Elche que chegou ao empate, a seis minutos dos noventa, com um remate à meia volta de Pipa Benedetto.

Um empate que deixa o Elche no 14.º lugar da classificação, com 10 pontos, menos três do que o Espanhol, que é 11.º, com 13.