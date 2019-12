O Espanhol está à procura de um avançado, os jornais falaram em Hulk, mas o diretor geral do clube catalão, Francisco Rufete, veio a público dizer que o antigo avançado do FC Porto é, nesta altura, um jogador «inalcançável» para a capacidade do clube.

«O Hulk não me entusiasma porque não pode vir. É um jogador inalcançável para o Espanhol», referiu o dirigente para não deixar dúvidas.

A verdade é que o Espanhol precisa de um goleador. A equipa catalã está no último lugar da classificação com apenas doze golos marcados nas primeiras dezoito jornadas. «Estamos a trabalhar e estamos a avançar com processos, mas ainda nem entrámos no mercado e ainda temos de falar com o treinador. Sabemos que é um mercado difícil, tens de convencer os jogadores. Quem vier, tem de saber ao que vem», referiu ainda o dirigente.