O Espanhol foi condenado a jogar dois jogos à porta fechada na sequência da invasão de campo, a 15 de maio, no decorrer do dérbi com o Barcelona. O clube catalão já reagiu através de um comunicado em que considera o castigo «desproporcional» e adianta que vai recorrer a todos os meios para reverter a sanção.

Foi o jogo que consagrou o Barcelona como campeão de Espanha logo após a vitória sobre o vizinho por 4-2. A equipa de Xavi ainda festejou no relvado do Cornellà antes da invasão dos adeptos do Espanhol que obrigou os novos campeões a fugirem para os balneários.

O castigo, agora divulgado, obriga o Espanhol a jogar os dois primeiros jogos da liga espanhola em casa sem adeptos, mas o clube já anunciou vai recorrer.

Num comunicado publicado nas redes sociais, o Espanhol qualifica a sanção como «injusta» e «desproporcional» e adianta que vai recorrer do castigo a «todas as instâncias possíveis».

Leia o comunicado na íntegra: