O Espanhol de Barcelona voltou aos treinos esta segunda-feira e há um ex-jogador do Benfica que está irreconhecível. Raúl de Tomás mudou o penteado e o que era antes um cabelo puxado atrás, e que parecia não sair do sítio, dando lugar as umas tranças.

O novo visual do avançado não passou despercebido quer aos meios do clube catalão, como à liga espanhola.