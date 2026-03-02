O Espanhol condenou publicamente o alegado insulto racista dirigido a Omar El Hilali durante o empate (2-2) no terreno do Elche, em jogo da 26.ª jornada da liga espanhola.

Em comunicado, o clube catalão expressou «a mais firme condenação» do sucedido e reiterou o compromisso com o respeito, a igualdade e a convivência dentro e fora de campo, manifestando total apoio a El Hilali.

O clube catalão garantiu ainda que aguardará o total esclarecimento dos factos, respeitando os procedimentos disciplinares em curso, mas sublinhou que continuará a «promover um ambiente livre de comportamentos discriminatórios no futebol».

O incidente ocorreu aos 78 minutos, quando o lateral do Espanhol se dirigiu ao árbitro Apezteguia para denunciar um comentário discriminatório alegadamente proferido por Rafa Mir.

Perante a denúncia, o árbitro ativou de imediato o protocolo antirracismo, interrompendo a partida durante vários minutos e informando treinadores, capitães e restantes responsáveis de segurança.

Segundo a imprensa espanhola, citando o relatório do árbitro, Rafa Mir terá dito a El Hilali, de origem marroquina, que tinha «chegado de barco», numa alegada alusão à imigração ilegal proveniente do Norte de África.